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Состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось – СМИ

Состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось – СМИ

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Врачи Костомарова ожидают улучшения его состояния для снятия с ИВЛ

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Врачи Костомарова ожидают улучшения его состояния для снятия с ИВЛ

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось, сообщили СМИ. Ему удалили трахеостому, в данный момент он находится в сознании. Врачи продолжают отслеживать его показатели здоровья и каждые шесть часов берут анализ крови.

Ранее олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, которая уже дала положительные результаты. Когда состояние Костомарова полностью стабилизуется, ему предстоит длительная реабилитация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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