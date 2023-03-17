Состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось – СМИ

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось, сообщили СМИ. Ему удалили трахеостому, в данный момент он находится в сознании. Врачи продолжают отслеживать его показатели здоровья и каждые шесть часов берут анализ крови.

Ранее олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, которая уже дала положительные результаты. Когда состояние Костомарова полностью стабилизуется, ему предстоит длительная реабилитация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.