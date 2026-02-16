Бесплатная тренировка по зумбе пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" для москвичей подготовили бесплатные тренировки 16 февраля. Например, на ВДНХ в 19:00 пройдет занятие по зумбе, которое поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью.

В спорткомплексе "Формула воды" в 14:00 состоится тренировка по плаванию для развития мышечной массы и укрепления опорно-двигательного аппарата. В спорткомплексе "Серебряный" в 21:00 начнется занятие по гребле на байдарках и каноэ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.