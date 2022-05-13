Уимблдон может потерять статус теннисного турнира Большого шлема из-за недопуска россиян

Из-за недопуска россиян к соревнованиям Уимблдон рискует потерять статус теннисного турнира Большого шлема. В апреле организаторы соревнований запретили российским спортсменам участвовать в турнире из-за ситуации на Украине. Это вызвало резкую критику ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира Новака Джоковича и экс-первого номера рейтинга британца Энди Маррея.

Крайне недовольны решением британцев были и в Ассоциации теннисистов-профессионалов. Там заявили, что недопуск спортсменов на соревнования по политическим мотивам дискредитирует весь мировой теннис.

Возможно, совет игроков даже откажется от рейтинговых очков за Уимблдон этого года. Такое решение женская и мужская ассоциации могут принять 13 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

