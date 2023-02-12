Олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступил за допуск России к ОИ-2024

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену. Он заявил, что ему будет стыдно за свою страну, если спортсменов из РФ и Белоруссии не допустят до Олимпиады 2024 года в Париже.

В феврале прошлого года Фуркад был избран членом Международного олимпийского комитета. Исполком организации накануне заявил, что рассмотрит возможность допуска российских атлетов, не поддерживающих СВО, к участию в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.

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