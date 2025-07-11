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11 июля, 07:30

Спорт

Москва покорила игрока ФК ЦСКА Матеуса Алвеса

Москва покорила игрока ФК ЦСКА Матеуса Алвеса

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Москва покорила нового игрока футбольного клуба ЦСКА Матеуса Алвеса. 20-летний бразилец подписал контракт до 2030 года, перейдя из клуба "Сан-Паулу".

Как рассказал Алвес, он находится в столице всего несколько дней. Приехал он в город со своим папой и знакомым, который уже бывал здесь. Футболист отметил, что знакомый показал ему Москву с ее основными достопримечательностями.

Алвес назвал Москву красивейшим городом с богатой историей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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