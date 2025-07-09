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09 июля, 16:30

Спорт

В Москве оборудовали площадки, на которых можно выполнить нормы ГТО

В Москве оборудовали площадки, на которых можно выполнить нормы ГТО

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Каждые выходные в Москве можно потренироваться и выполнить нормы ГТО. Для этого в 10 парках столицы оборудованы специальные площадки. Подготовиться к успешной сдаче нормативов помогают профессиональные инструкторы.

Тренировки проходят в народном парке "Панфиловский", "Северное Тушино", "Яуза", "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Измайловском" парке, парке "Олимпийская деревня", "Академическом", парке имени Юрия Лужкова и парке 850-летия Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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