В Москве оборудовали площадки, на которых можно выполнить нормы ГТО

Каждые выходные в Москве можно потренироваться и выполнить нормы ГТО. Для этого в 10 парках столицы оборудованы специальные площадки. Подготовиться к успешной сдаче нормативов помогают профессиональные инструкторы.

Тренировки проходят в народном парке "Панфиловский", "Северное Тушино", "Яуза", "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Измайловском" парке, парке "Олимпийская деревня", "Академическом", парке имени Юрия Лужкова и парке 850-летия Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.