Женский фестиваль спорта пройдет в парке искусств "Музеон" 12 июля. Программа рассчитана на весь день. Фестиваль стартует в 11:00. На главной сцене проведут занятия по зумбе, джампингу и фитроку.

С гостями фестиваля встретятся актриса театра и кино Ирина Горбачева, эксперт моды Владислав Лисовец, визажист, блогер и предприниматель Елена Крыгина. Подготовили программу также для маленьких посетителей. Детям сделают аквагрим и проведут для них мастер-классы, также можно будет потанцевать на дискотеке с мыльными пузырями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.