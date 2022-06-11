Движение на улице Косыгина восстановили после велогонки

Движение на улице Косыгина восстановили. Там сегодня проходила велогонка, а именно третий этап многодневки "Пять колец Москвы".

Также была перекрыта Университетская площадь. Сейчас проехать по дорогам можно без ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.