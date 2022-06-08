Движение транспорта ограничат в столице из-за велогонки "Пять колец Москвы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в столице ограничат с 9 по 12 июня в связи с проведением велогонки "Пять колец Москвы", сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Так, 9 июня с 12:00 до 16:30 будет ограничено движение в следующих населенных пунктах:



Маврино;

Жохово;

Чернецкое;

Починки;

Мешково.

С 12:00 до 16:30 10 июня и с 10:00 до 14:30 12 июня не будет движения по улице Крылатской от пересечения с улицей Нижние Мнёвники до съезда к парку "Сказка".

11 июня с 11:00 до 16:30 движение ограничат по улице Косыгина от Ленинского проспекта до Мосфильмовской улицы.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам заранее выбирать маршруты проезда, быть предельно внимательными, а также выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября. Он уточнил, что мероприятие пройдет накануне Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября. По словам Ликсутова, маршрут велофестиваля выбрали сами горожане в ходе голосования.

Протяженность дистанции составит 24 километра – от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда по внешней стороне Садового кольца до Красной Пресни и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам".

