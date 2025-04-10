Российских спортсменов могут допустить на зимние Олимпийские игры 2026 года. Переговоры идут между представителями Международного олимпийского комитета и российских спортивных федераций.

Принято решение об участии представителей России и Белоруссии в ски-альпинизме, планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. Однако выступать атлетам придется в нейтральном статусе.

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