09 марта, 10:00

Спорт

Новости спорта: гимнастка Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку

Минспорта официально включило салки в программу ГТО

"Москва – столица спорта": теннисистка Соболенко выйдет замуж за бизнесмена Франгулиса

Российскому тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 85 лет

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

На волейбольной арене "Динамо" в Москве прошел гала-матч

"Москва – столица спорта": Валиева вернулась в соревновательное фигурное катание

Российский хоккеист Малкин дисквалифицирован после удара клюшкой

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол в чемпионате Франции

Зимние Паралимпийские игры открылись в Италии

Россиянка Анна Калмыкова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Баку. Калмыкова заняла второе место в вольных упражнениях. Россиянин Алексей Усачев завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.

Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве на домашней арене армейцев. Команда "бело-голубых" поднялась на седьмое место в турнирной таблице, а "красно-синие" расположились на четвертой позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

