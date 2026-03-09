Новости спорта: гимнастка Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Баку

Россиянка Анна Калмыкова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Баку. Калмыкова заняла второе место в вольных упражнениях. Россиянин Алексей Усачев завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.

Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на домашней арене армейцев. Команда "бело-голубых" поднялась на седьмое место в турнирной таблице, а "красно-синие" расположились на четвертой позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

