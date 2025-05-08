Российских фехтовальщиков допустили до командных соревнований в нейтральном статусе

Российских фехтовальщиков допустили до командного турнира чемпионата Европы. Соревнования пройдут в итальянской Генуе с 14 по 19 июня. Спортсмены из РФ будут выступать под нейтральным флагом. До этого российские мастера фехтования могли участвовать только в личных категориях, а к командным допускались только юниоры.

При этом лучшим фехтовальщикам из России в заявке на турнир отказали. На чемпионате не будет олимпийских чемпионок Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян.

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