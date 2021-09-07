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Спорт

07 сентября, 21:15

Болельщики собираются у стадиона, где пройдет матч Россия – Мальта

спорт видео Наиль Губаев

У стадиона, где через несколько минут российская сборная встретится с командой Мальты, собираются болельщики.

Встреча команд проходит в рамках отборочного раунда чемпионата мира–2022. Игра состоится на "Открытие–Банк–Арене" и станет третьей для нового тренера российской команды Валерия Карпина.

С начала осени сборная России провела уже две встречи против команд Хорватии (0:0) и Кипра (2:0). Сейчас российская команда находится на первой строчке в группе H.

Из-за коронавирусных ограничений трибуны на сегодняшней игре будут заполнены частично. Максимальная вместимость стадиона составит 30% – матч смогут посетить меньше 14 тысяч зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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