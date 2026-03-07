На волейбольной арене "Динамо" в Москве прошел гала-матч, посвященный 10-летию победы женской сборной России по гандболу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Золотая олимпийская команда сыграла против серебряных призеров Олимпиады в Токио 2020 и действующих игроков национальной сборной страны. Встреча закончилась вничью.

Женская сборная России по гандболу является четырeхкратным чемпионом мира и победителем Олимпийских игр 2016 года, а также многократным призeром чемпионатов Европы, мира и олимпиад.

