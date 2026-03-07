График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

07 марта, 17:30

Спорт

На волейбольной арене "Динамо" в Москве прошел гала-матч

"Москва – столица спорта": Валиева вернулась в соревновательное фигурное катание

Российский хоккеист Малкин дисквалифицирован после удара клюшкой

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол в чемпионате Франции

Зимние Паралимпийские игры открылись в Италии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Собянин: жители Южного Бутова получили современный спорткомплекс с бассейнами

Собянин: спортивный комплекс "Южное Бутово" открылся после реконструкции

"Москва – столица спорта": состоялся Кубок Наций по кекусинкай

Молодежные сборные России по волейболу допущены до международных соревнований

На волейбольной арене "Динамо" в Москве прошел гала-матч, посвященный 10-летию победы женской сборной России по гандболу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Золотая олимпийская команда сыграла против серебряных призеров Олимпиады в Токио 2020 и действующих игроков национальной сборной страны. Встреча закончилась вничью.

Женская сборная России по гандболу является четырeхкратным чемпионом мира и победителем Олимпийских игр 2016 года, а также многократным призeром чемпионатов Европы, мира и олимпиад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

