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05 августа, 16:30

Спорт

Гостям и жителям столицы рассказали, где найти спортивные площадки "Московского спорта"

Гостям и жителям столицы рассказали, где найти спортивные площадки "Московского спорта"

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Тренироваться можно на улице 1905 года возле дома № 4, на Баррикадной улице рядом с домом № 4 строение 2, а также на улице Земляной Вал возле дома № 1/4 строение 2 и дома № 33.

Кроме того, спортивные локации открыты в Лаврушинском переулке, на Большой Ордынке и улице Коровий Вал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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