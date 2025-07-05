На ВДНХ прошли "Спортивные выходные"

Проект "Спортивные выходные" продолжает пользоваться популярностью: до 7 сентября опытные тренеры проводят различные занятия на более чем 50 площадках по всему городу. В том числе и на ВДНХ.

"Спортивные выходные" вернулись на открытые площадки 31 мая. Под руководством профессионалов горожане и гости столицы принимают участие в функциональных и танцевальных тренировках, занимаются йогой и растяжкой.

О том, как прошли занятия на ВДНХ, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

