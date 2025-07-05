Российский теннисист Хачанов выиграл матч третьего круга Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над португальцем Нуну Боржесом в третьем круге Уимблдона. В решающем пятом сете Хачанов уступал со счетом 2:5, но сумел переломить ход встречи и выйти в лидеры. Матч длился почти четыре часа. Теперь за выход в четвертьфинал турнира Хачанов поборется с поляком Камилем Майхжаком.

В Москве футбольный клуб "Динамо" обыграл белградский "Партизан" в матче Братского кубка. Встреча прошла на домашнем стадионе москвичей и завершилась со счетом 3:1. Авторами голов стали Денис Макаров, Даниил Фомин и 17-летний Владислав Степанов – для него это первый гол за основную команду.

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