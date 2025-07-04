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04 июля, 08:45

Общество

Российский баскетболист популяризировал букву "ё" в НБА

Российский баскетболист популяризировал букву "ё" в НБА

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Буква "ё" русского алфавита теперь стала известна в американской Национальной баскетбольной ассоциации. Все благодаря российскому игроку "Бруклин Нетс" Егору Демину, который настоял, чтобы его фамилию на форме писали именно через "ё".

Такой выбор оказался не случаен – в НБА уже выдали спортсмену официальную экипировку с правильной кириллической буквой. Российское законодательство требует обязательного написания "ё" лишь в фамилиях и топонимах, в остальных случаях – это не регламентируется, и буква часто заменяется на "е".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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