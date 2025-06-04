Футболиста Матвея Сафонова встретили в Москве после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Вратаря "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвея Сафонова торжественно встретили в московском аэропорту. На его чемодане заметили кубок Лиги чемпионов – как оказалось, такой сюрприз устроили ему партнеры по сборной, чтобы выразить уважение за вклад в историческую победу французского клуба.

ПСЖ впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов 31 мая, обыграв "Интер" со счетом 5:0. Сафонов остался в запасе, но за сезон провел более 15 матчей за клуб. Сейчас футболист прибыл в Москву на июньские сборы национальной команды и признался, что скучал по товарищам и играм в составе сборной.

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