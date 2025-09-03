Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 сентября, 08:00

Спорт

В Москве пройдет месяц фитнеса с бесплатными лекциями и тренировками

В Москве пройдет месяц фитнеса с бесплатными лекциями и тренировками. В каждом событии могут участвовать до 50 человек.

Например, 7 сентября в спорткомплексе "Раменки" проведут мастер-классы по джампингу на батутах и канго-фитнесу. Начало – в 12:00.

Кроме того, 21 сентября в 09:00 в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ стартует детский велозаезд. Там же 30 сентября в 19:00 начнется лекция по бегу для взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

