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03 июля, 17:45

Спорт

Директор дворца "Восточный" Гурченкова рассказала о занятиях по проекту "Урок с чемпионом"

Директор дворца "Восточный" Гурченкова рассказала о занятиях по проекту "Урок с чемпионом"

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Мастер-класс для детей, которые занимаются во дворце творчества "Восточный", провел олимпийский чемпион по гандболу Денис Кривошлыков. Это мероприятие состоялось в рамках проекта "Урок с чемпионом".

Директор дворца Анна Гурченкова рассказала, что на мастер-класс по кунг-фу пришли более 100 человек, среди которых не только воспитанники дворца, но и все желающие, кто прошел предварительную регистрацию через интернет-ресурсы дворца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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