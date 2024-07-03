Директор дворца "Восточный" Гурченкова рассказала о занятиях по проекту "Урок с чемпионом"

Мастер-класс для детей, которые занимаются во дворце творчества "Восточный", провел олимпийский чемпион по гандболу Денис Кривошлыков. Это мероприятие состоялось в рамках проекта "Урок с чемпионом".

Директор дворца Анна Гурченкова рассказала, что на мастер-класс по кунг-фу пришли более 100 человек, среди которых не только воспитанники дворца, но и все желающие, кто прошел предварительную регистрацию через интернет-ресурсы дворца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

