Новости

03 февраля, 08:00

РФС поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд

"Новости дня": круглогодичная спортплощадка появится в парке "Пыхтино"

Российский футбольный союз поддержал снятие запрета на участие команд страны в FIFA

"Москва – столица спорта": бейсбол стал популярным у москвичей

Бесплатные тренировки по футболу можно посетить в спорткомплексе на улице Синявинской

В МОК заявили об отсутствии сроков возвращения россиян на Олимпиады

Собянин: в Москве обустроят 23 новые круглогодичные спортплощадки

Баскетболист Егор Демин установил два рекорда в НБА

"Москва – столица спорта": москвичи могут заняться спортивно-бальными танцами

Организаторы заплыва через Босфор отложили регистрацию после гибели Свечникова

Российский футбольный союз поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

До этого президент FIFА Джанни Инфантино отметил, что организация должна рассмотреть вопрос отмены санкций, поскольку запрет, по его словам, не дал результата и лишь усилил разочарование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

