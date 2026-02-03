РФС поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд

Российский футбольный союз поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

До этого президент FIFА Джанни Инфантино отметил, что организация должна рассмотреть вопрос отмены санкций, поскольку запрет, по его словам, не дал результата и лишь усилил разочарование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.