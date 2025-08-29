Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 08:00

Валя Карнавал задолжала по налогам почти 400 тысяч рублей

Валю Карнавал с годовым доходом в 300 миллионов рублей включили в реестр должников из-за неуплаты налогов на сумму 380 тысяч рублей. Федеральная налоговая служба предупредила, что в случае игнорирования требования последуют блокировка счетов и запрет на выезд за границу.

Тиктокерша – не единственная представительница шоу-бизнеса, попавшая в список налоговых должников. В нем также оказались Гоша Куценко, Сергей Бурунов и другие артисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоЕгор БедуляЛариса Соколова

