"Откройте, Давид": Анна Большова

Новый герой программы "Откройте, Давид" – актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Большова. Свой актерский путь она начинала на экспериментальном курсе в ГИТИСе, по окончании которого ее пригласили в Театр Гоголя.

Почему молодое поколение перестало читать? Чего сегодняшние студенты ждут от профессии? Что стало с театром после ухода Марка Анатольевича и есть ли шанс на возрождение театрального и киноискусства?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

