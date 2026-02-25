Форма поиска по сайту

25 февраля, 08:00

Шоу-бизнес

СМИ узнали о долге Киркорова по оплате ЖКУ в размере 500 тысяч рублей

Певица Слава досрочно прекратила концерт в Смоленске из-за нервного срыва

Суд по поводу брачного договора Самойловой и Джигана состоится 20 февраля

"Московский патруль": суд ужесточил приговор дропперу по делу Долиной

"Интервью": Вячеслав Копейкин – о детских обидах

"Московский патруль": блогер Логецкая получила 4 года колонии за мошенничество

"Московский патруль": блогера Адушкину обвинили в мошенничестве с курсами

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

"Интервью": Татьяна Буланова – о страхе сцены

Сталкер начал преследовать актрису Юлию Проскурякову

У певца Филиппа Киркорова накопилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере около 500 тысяч рублей. Об этом сообщили интернет-издания.

Певица Полина Гагарина тоже имеет долг, но перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ее задолженность составляет 10 миллионов рублей.

Представители шоу-бизнеса объясняют долги загруженностью. У них нет времени лично оплачивать счета, поэтому они передают деньги помощникам. Бывают случаи, когда те обманывают и забирают деньги себе. Еще одной причиной долгов становится сдача квартиры в аренду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

