СМИ узнали о долге Киркорова по оплате ЖКУ в размере 500 тысяч рублей

У певца Филиппа Киркорова накопилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере около 500 тысяч рублей. Об этом сообщили интернет-издания.

Певица Полина Гагарина тоже имеет долг, но перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ее задолженность составляет 10 миллионов рублей.

Представители шоу-бизнеса объясняют долги загруженностью. У них нет времени лично оплачивать счета, поэтому они передают деньги помощникам. Бывают случаи, когда те обманывают и забирают деньги себе. Еще одной причиной долгов становится сдача квартиры в аренду.

