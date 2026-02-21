Оперная ария в подъезде обернулась для певицы выселением

Оперная ария в подъезде обычной многоэтажки обернулась для певицы внезапным финалом и новым витком популярности. Видео с исполнением разлетелось по соцсетям, а вместе с лайками появились и жалобы от соседей.

Алана Чочиева спела в подъезде и получила 10 тысяч новых подписчиков. Однако жители дома партию из оперы "Князь Игорь" не оценили и пожаловались владельцу квартир. Тот попросил блогера освободить жилплощадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.