21 февраля
Оперная ария в подъезде обернулась для певицы выселением
Оперная ария в подъезде обычной многоэтажки обернулась для певицы внезапным финалом и новым витком популярности. Видео с исполнением разлетелось по соцсетям, а вместе с лайками появились и жалобы от соседей.
Алана Чочиева спела в подъезде и получила 10 тысяч новых подписчиков. Однако жители дома партию из оперы "Князь Игорь" не оценили и пожаловались владельцу квартир. Тот попросил блогера освободить жилплощадь.
