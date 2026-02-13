Форма поиска по сайту

13 февраля, 16:30

Происшествия

Москвичка заявила о преследовании со стороны бывшего мужа

Жительница Москвы стала жертвой сталкера. Она заявляет, что бывший муж следит за ней и угрожает. Он преследовал ее не только в столице, но даже на Камчатке. А когда девушка рассказала обо всем полиции, мужчина написал на нее заявление.

Она рассказала, что еще когда была замужем, ей начали приходить странные сообщения. Супруг обещал во всем разобраться, но после выяснилось, что он же ее и запугивал. После бракоразводного процесса женщина вернула все подарки и деньги, попросив расписку о том, что бывший муж не будет к ней приближаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

