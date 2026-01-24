Форма поиска по сайту

24 января, 10:00

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган может передать супруге имущество почти на полмиллиарда рублей

В Москве завершилась история с квартирой певицы Ларисы Долиной

"Интервью": Карина Нигай – о стиле в одежде

Сергей Безруков выиграл суд у продавца масок с его лицом

"Интервью": Анастасия Волочкова – о домашнем Большом театре

Мировой суд отказался расторгать брак Джигана и Оксаны Самойловой

Развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой отложен

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 января

Лариса Долина и ее внучка выписаны из квартиры в Хамовниках

Джиган подал иск о признании брачного договора с Самойловой недействительным

Имущество почти на полмиллиарда рублей рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) может передать супруге Оксане Самойловой после развода.

Это произойдет только в том случае, если артисту не получится оспорить брачный договор. Сам бракоразводный процесс между Самойловой и Джиганом зашел в тупик. Рэпер подал встречный иск, оспаривая брачный договор 2020 года, который, по его словам, он подписал под давлением в нестабильном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

