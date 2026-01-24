Рэпер Джиган может передать супруге имущество почти на полмиллиарда рублей

Имущество почти на полмиллиарда рублей рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) может передать супруге Оксане Самойловой после развода.

Это произойдет только в том случае, если артисту не получится оспорить брачный договор. Сам бракоразводный процесс между Самойловой и Джиганом зашел в тупик. Рэпер подал встречный иск, оспаривая брачный договор 2020 года, который, по его словам, он подписал под давлением в нестабильном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

