23 сентября, 13:15

Вечеринку Ксении Собчак в стиле нулевых стали активно обсуждать в Сети

Вечеринку журналистки Ксении Собчак стали активно обсуждать в Сети. Дело в том, что для мероприятия выбрали стилистику нулевых. В качестве приглашения гостям разослали популярные тогда кнопочные телефоны Nokia. Зал для вечеринки был оформлен диско-шарами в розовых и красных тонах.

Гости оделись в блестящие и меховые наряды. Они танцевали под хиты певицы Татьяны Булановой. Внимание критиков привлек банкетный стол с лобстерами, устрицами и чаном черной икры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

