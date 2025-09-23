Вечеринку Ксении Собчак в стиле нулевых стали активно обсуждать в Сети

Вечеринку журналистки Ксении Собчак стали активно обсуждать в Сети. Дело в том, что для мероприятия выбрали стилистику нулевых. В качестве приглашения гостям разослали популярные тогда кнопочные телефоны Nokia. Зал для вечеринки был оформлен диско-шарами в розовых и красных тонах.

Гости оделись в блестящие и меховые наряды. Они танцевали под хиты певицы Татьяны Булановой. Внимание критиков привлек банкетный стол с лобстерами, устрицами и чаном черной икры.

