19 сентября, 07:00

Шоу-бизнес

Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант

Голливудский актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант. Инсайдер из окружения пары рассказал, что 61-летний Ривз и 52-летняя Грант связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале лета.

Ожидается, что они также организуют публичную церемонию. Их отношения начались в 2019 году. На тот момент они были знакомы уже 10 лет, после того как поработали вместе в одном проекте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

