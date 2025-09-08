Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах на счета нерезидентов в валюте

Блогеру Лерчек и ее бывшему супругу предъявили обвинение в переводах на счета нерезидентов в валюте. Об этом сообщает прокуратура Москвы. По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей еще во время брака.

По словам адвоката, изначально эту сумму считали недоимкой по налогам, но позже дело переквалифицировали в вывод средств за границу. Теперь экс-супругам грозит до 10 лет колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.