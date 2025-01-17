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17 января, 22:30

Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич установила камеры для наблюдения за няней

Актриса Анна Хилькевич установила камеры для наблюдения за няней

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После того как актриса Анна Хилькевич застала последнюю няню спящей в кровати вместе с ребенком, она решила установить в доме камеры наблюдения.

По словам экспертов, такая мера является законной, запретить контролировать выполнение персоналом своих обязанностей никто не может. При этом собирать, хранить и распространять информацию, которая касается личной жизни сотрудников без их согласия, нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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