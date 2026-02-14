Российские знаменитости стали выставлять на продажу элитную недвижимость

Многие российские знаменитости приняли решение выставить на продажу элитные квартиры, таунхаусы и особняки. Среди продаваемой недвижимости – объекты певца Григория Лепса, исполнительницы Славы, продюсера Яны Рудковской.

Стоимость недвижимости варьируется от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Покупают жилье знаменитостей за такие деньги топ-менеджеры крупных компаний, в том числе нефтяных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

