Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 10:00

Шоу-бизнес

Российские знаменитости стали выставлять на продажу элитную недвижимость

Российские знаменитости стали выставлять на продажу элитную недвижимость

"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

Суд продолжит рассматривать иск о разделе имущества бизнесмена Товстика

Адвокат Товстика заявил, что его бывшая жена уже получила значительную часть имущества

В Измайловском суде начался процесс по оспариванию брачного договора Товстиков

Иск о разделе имущества Товстиков рассмотрят 11 февраля в Москве

"Интервью": Сергей Пенкин – о работе дворником

Знаменитости стали выставлять на продажу элитную недвижимость

Заседание по делу Лерчек и ее бывшего супруга перенесли на 16 марта

Блогер Валерия Чекалина не явилась в суд из-за плохого самочувствия

Многие российские знаменитости приняли решение выставить на продажу элитные квартиры, таунхаусы и особняки. Среди продаваемой недвижимости – объекты певца Григория Лепса, исполнительницы Славы, продюсера Яны Рудковской.

Стоимость недвижимости варьируется от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Покупают жилье знаменитостей за такие деньги топ-менеджеры крупных компаний, в том числе нефтяных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоЕгор БедуляАрина Устюкова

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика