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12 июля, 08:00

Шоу-бизнес

Актер Мерзликин и его бывшая жена поделят имущество на сумму более 140 млн рублей

Актер Мерзликин и его бывшая жена поделят имущество на сумму более 140 млн рублей

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Актеру Андрею Мерзликину и его бывшей жене Анне, которые решили развестись, предстоит поделить состояние на сумму свыше 140 миллионов рублей. На Мерзликина зарегистрирован участок в деревне Милюково. Там возвышается роскошное шале с русской печью. Рядом расположен гараж и большая баня.

Вся недвижимость оценивается в районе 80 миллионов. В собственности артиста – иномарка стоимостью около 8 миллионов. На Анну оформлена евродвушка в столичном районе Очаково-Матвеевское. Сейчас такую можно приобрести за 17,5 миллиона. Также Анна владеет двумя нежилыми помещениями в Духовском переулке и Автозаводском проезде. Их рыночная цена составляет 21 и 16 миллионов соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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