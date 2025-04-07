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07 апреля, 07:45

Шоу-бизнес

Российские знаменитости все чаще сталкиваются с мошенниками

Российские знаменитости все чаще сталкиваются с мошенниками

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Российские звезды все чаще становятся целями мошенников. Одним из самых громких случаев стала попытка аферы с квартирой артистки Ларисы Долиной. Также жертвой обмана едва не стала телеведущая Лера Кудрявцева – она записала разговор с подозрительными лицами на громкой связи, чтобы обезопасить себя.

Между тем художнику Никасу Сафронову звонили мошенники, представившись сотрудниками Википедии. Чем закончились эти истории?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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