07 апреля, 07:45Шоу-бизнес
Российские знаменитости все чаще сталкиваются с мошенниками
Российские звезды все чаще становятся целями мошенников. Одним из самых громких случаев стала попытка аферы с квартирой артистки Ларисы Долиной. Также жертвой обмана едва не стала телеведущая Лера Кудрявцева – она записала разговор с подозрительными лицами на громкой связи, чтобы обезопасить себя.
Между тем художнику Никасу Сафронову звонили мошенники, представившись сотрудниками Википедии. Чем закончились эти истории?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.