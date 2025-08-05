Танцор Булановой рассказал, как справляется с популярностью после ролика с его участием

Танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля рассказал, как справляется с популярностью после ставшего вирусным ролика с его участием. Он напомнил, что выступает с исполнительницей уже 25 лет.

По его словам, никто не знал, что именно сейчас он столкнется с таким успехом. Берегуля также признался, что несмотря на критику, многие написали ему слова поддержки. При этом с Булановой танцор еще не обсуждал произошедшее.

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