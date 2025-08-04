Видео с выступления команды Татьяны Булановой разлетелось в Сети

Недавний концерт Татьяны Булановой в "Лужниках" запомнился не только выступлением артистки, но и работой ее подтанцовки. Пользователи социальных сетей обратили внимание на простые и необычные танцевальные движения команды.

Видео с концерта, которое снял поклонник певицы Павел Федоров, быстро стало популярным в интернете. Ролик вызвал волну шуток, мемов и остроумных комментариев. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.