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04 августа, 19:30

Шоу-бизнес

Видео с выступления команды Татьяны Булановой разлетелось в Сети

Видео с выступления команды Татьяны Булановой разлетелось в Сети

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Недавний концерт Татьяны Булановой в "Лужниках" запомнился не только выступлением артистки, но и работой ее подтанцовки. Пользователи социальных сетей обратили внимание на простые и необычные танцевальные движения команды.

Видео с концерта, которое снял поклонник певицы Павел Федоров, быстро стало популярным в интернете. Ролик вызвал волну шуток, мемов и остроумных комментариев. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.

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шоу-бизнесвидеоАлина Гилева

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