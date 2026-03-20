В московских мечетях прошли богослужения в честь Ураза-байрам

Мусульмане в столице отмечают один из двух главных праздников в исламе – Ураза-байрам. В московских мечетях рано утром 20 марта прошли праздничные богослужения. Верующие начали собираться на молитву еще до рассвета.

С праздником мусульман поздравил Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин. Для обеспечения безопасности рядом с мечетями ограничили движение. Чтобы разместить всех желающих, мэрия выделила две дополнительные площадки.

