Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

В мире

Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов

Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую церковь

Тысячи верующих вышли на защиту Киево-Печерской лавры

Москвичам рассказали о последних мировых событиях

Новости часа: монахам Киево-Печерской лавры предписано покинуть монастырь до 29 марта

Полиция в Красногорске оцепила здание мечети для проверки документов

Полиция в Красногорске оцепила здание мусульманской общины

В Москве продолжается строительства Храма Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры. Это приведет к нарушению прав верующих, заявил патриарх в своем видеообращении.

Место несет огромную ценность не только для национальной культуры, но и нашей истории в целом, подчеркнул патриарх Кирилл. По его словам, Киево-Печерская лавра – первый монастырь Киевской Руси, ставший родоначальником общей духовной традиции русского, украинского и белорусского народов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика