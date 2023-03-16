Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры. Это приведет к нарушению прав верующих, заявил патриарх в своем видеообращении.

Место несет огромную ценность не только для национальной культуры, но и нашей истории в целом, подчеркнул патриарх Кирилл. По его словам, Киево-Печерская лавра – первый монастырь Киевской Руси, ставший родоначальником общей духовной традиции русского, украинского и белорусского народов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.