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Политика

Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую церковь

Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую церковь

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Монахам канонической Украинской православной церкви разрешат остаться в Киево-Печерской Лавре при одном условии. Им нужно перейти в раскольническую Православную церковь Украины. Такое решение вопроса предложили в министерстве культуры.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Специальная рабочая группа заявила, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. О деталях нарушений не сообщалось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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