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28 апреля, 18:15

Новости

Мощный ливень обрушился на Ростове-на-Дону

Мощный ливень обрушился на Ростове-на-Дону

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Непогода обрушилась на юг России. Первый за полгода ливень с грозой устроил в Ростове-на-Дону настоящий потоп. Жители сообщили, что улицы залило всего за 30 минут. Местами уровень воды доходил до стекол легковых автомобилей.

В одном из районов в гигантской луже застряла машина скорой помощи. На самых сложных участках дежурят полицейские – они направляют водителей в объезд, а пешеходы вынуждены переходить улицы вброд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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