28 апреля, 18:15Новости
Мощный ливень обрушился на Ростове-на-Дону
Непогода обрушилась на юг России. Первый за полгода ливень с грозой устроил в Ростове-на-Дону настоящий потоп. Жители сообщили, что улицы залило всего за 30 минут. Местами уровень воды доходил до стекол легковых автомобилей.
В одном из районов в гигантской луже застряла машина скорой помощи. На самых сложных участках дежурят полицейские – они направляют водителей в объезд, а пешеходы вынуждены переходить улицы вброд.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.