Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

Северное сияние заметили над Новый Уренгоем. Жители могли наблюдать зеленые волны в небе. Сообщается, что также явление зафиксировали в Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.

Корабли Тихоокеанского флота России провели учения в Индийском океане. Экипажи отработали тактические элементы морского боя с надводными силами, и выполнили комплекс учебно-боевых задач. Также они практиковали поиск и сопровождение подводной цели, а также отражение атак беспилотников. Участвовали в том числе суда фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Борис Бутома".

