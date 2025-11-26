Форма поиска по сайту

26 ноября, 11:30

Регионы

Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

Детеныш зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме отметил четвертый день рождения

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдали северное сияние

Танцующего бурого медведя сняли на камеру в Ленинградской области

Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извергаться

Фестиваль "Зима начинается с Якутии" открылся заплывом

Новости регионов: четыре человека погибли в аварии под Иркутском

Новости регионов: в Новосибирске спасли мальчика, который провалился под лед

Трасса Уфа – Челябинск стала непроходимой после ледяного дождя

Северное сияние заметили над Новый Уренгоем. Жители могли наблюдать зеленые волны в небе. Сообщается, что также явление зафиксировали в Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.

Корабли Тихоокеанского флота России провели учения в Индийском океане. Экипажи отработали тактические элементы морского боя с надводными силами, и выполнили комплекс учебно-боевых задач. Также они практиковали поиск и сопровождение подводной цели, а также отражение атак беспилотников. Участвовали в том числе суда фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Борис Бутома".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

