Клуб моржей оценил новый домик для зимнего плавания в Серебряном бору

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов и член Клуба моржей Серебряного бора Евгений Силин посетили новый домик для зимнего плавания и закаливания в "Серебряном бору". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культуры.

"Серебряный бор всегда был флагманской площадкой для развития зимних видов спорта в столице. Специально созданное помещение будет полезным не только для профессионального сообщества моржей, но и для тех, кто делает первые шаги в закаливании", – отметил Замыслов.

На сегодняшний день в Москве открыты более 32 клубов моржевания, а в сообществе Серебряного бора состоят свыше 300 участников.

По словам Силина, появление домика в Серебряном бору поспособствует возникновению новых перспектив для развития зимнего плавания.

"На протяжении 65 лет любители зимнего плавания собираются здесь, чтобы участвовать в заплывах, находить единомышленников и открывать для себя новые спортивные горизонты", – сказал он.

Как отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин, новое помещение предоставит комфортные условия для людей.

В декабре прошлого года люди устроили 30-километровую эстафету в ледяной воде. Заплыв в Бездонном озере Серебряного бора длился около шести часов при температуре воздуха минус 10 градусов. Дистанция была установлена в честь 30-летия со дня образования Федерального собрания РФ.

