В Кемерове начали устанавливать копию берлинского памятника воину-освободителю

В Кемерове начали устанавливать точную копию берлинского памятника воину-освободителю. Скульптура будет стоять возле Президентского кадетского училища. 25-тонного бронзового солдата с девочкой на руках отлили в Москве.

30-метровый монумент изготовили скульпторы московской студии военных художников Минобороны России. Кузбасс был выбран не случайно. Уроженец этих мест – сержант Николай Масалов – стал прототипом для оригинальной скульптуры. Во время сражения на улицах Берлина он услышал плач немецкой девочки и вынес ее из-под вражеского огня. Этот героический поступок запечатлели в монументе воина-освободителя, установленного в Трептов-парке.

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