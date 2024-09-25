Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:30

Новости

Новости регионов: два метеорита пролетели над Свердловской областью

Новости регионов: два метеорита пролетели над Свердловской областью

Пожар на Шуховском мусорном полигоне в Курганской области локализован

Новости регионов: в Ульяновске грузовик врезался в пассажирский автобус

Новости регионов: беспилотник упал в промзоне в Таганроге

Беспилотник упал в промзоне Таганрога

Бойцы группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

Новости регионов: дихлофос мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае

МО РФ показало кадры захваченного опорного пункта ВСУ в приграничье Курской области

Новости регионов: четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре

Новости регионов: количество подтопленных участков сократилось в Новосибирске после дождей

Два метеорита пролетели над Свердловской областью. Заметить космические объекты в небе смогли не все, однако явление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На фестиваль бега, который проходил в горах Чечни, приехали более тысячи спортсменов из разных российских регионов. Для них были организованы дистанции от 5 до 95 километров. Маршруты проложили по экотропам в окрестностях курорта "Ведучи", а также по гравийным дорогам региона через пастбища, перевалы и долины рек.

В Кабардино-Балкарии более 200 всадников отправились в многодневный переход по горам. Открытый конный пробег "Кубок Кавказа" начался в Эльбрусском районе. Финишировать участники должны через пять дней в Карачаево-Черкесии. Им необходимо преодолеть 230 километров, в том числе по сложным участкам среди ущелий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыспортвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика