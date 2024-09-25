Новости регионов: два метеорита пролетели над Свердловской областью

Два метеорита пролетели над Свердловской областью. Заметить космические объекты в небе смогли не все, однако явление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На фестиваль бега, который проходил в горах Чечни, приехали более тысячи спортсменов из разных российских регионов. Для них были организованы дистанции от 5 до 95 километров. Маршруты проложили по экотропам в окрестностях курорта "Ведучи", а также по гравийным дорогам региона через пастбища, перевалы и долины рек.



В Кабардино-Балкарии более 200 всадников отправились в многодневный переход по горам. Открытый конный пробег "Кубок Кавказа" начался в Эльбрусском районе. Финишировать участники должны через пять дней в Карачаево-Черкесии. Им необходимо преодолеть 230 километров, в том числе по сложным участкам среди ущелий.

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