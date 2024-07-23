Новости регионов: большой смерч возник над морем в Сочи

Жители Сочи засняли на видео огромный смерч, который заметили рядом с жилыми домами. Непогода в регионе продолжается уже несколько дней. В местном управлении МЧС предупреждают, что 23 и 24 июля в городе ожидаются сильные ливни с грозами.



Тем временем в Нефтекамске молодые люди украли верблюда из цирка. Похитители прогулялись с животным по городу, но затем вернули его обратно. Отмечается, что с верблюдом все нормально, а прогулка никак не сказалась на его здоровье. Директор цирка узнал о похищении только после появления видеоролика в соцсетях.

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