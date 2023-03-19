Новости регионов: турнир силачей в Краснодаре и срыв концерта МакSим

Состязания настоящих силачей прошли в Краснодаре. Турнир называется "Сила казачьих дворов". Участники – спортсмены-тяжелоатлеты – поднимали снаряды весом до 90 килограммов, переворачивали огромные шины, проходили дистанции с грузом в руках и даже толкали автомобили.

В Сочи прервали концерт певицы МакSим из-за ее плохого самочувствия. Как рассказали сами зрители, покидать зал многие начали сразу после начала концерта. Когда выступление и вовсе остановилось, публике рассказали, где и как они смогут вернуть деньги за билет. В зал, где проходил концерт, вызвали скорую помощь.

Ситуация с паводком в регионах продолжает усложняться. Сейчас в 18 регионах подтоплено 43 населtнных пункта и 5 СНТ. В зоне затопления находится 78 жилых домов, вода полностью покрыла более тысячи приусадебных участков. Непроезжими из-за паводка стали 14 автомобильных дорог.

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