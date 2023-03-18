Регионы России борются с последствиями мощных паводков. В Самарской области подтопленными оказались более трехсот домов и приусадебных участков.

В Ульяновской области вода сносит автомобили. Социальные сети Тольятти также переполнены кадрами затопленных улиц. В Пензенской области жителям, которые не могут выйти из дома из-за талых вод, доставляют продукты и медикаменты. По данным Гидромецентра, подобного не наблюдалось в течение пяти лет. Уровень воды поднимается и в Подмосковье.

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