В городах Крыма 18 марта высадят тысячи цветов. Так полуостров отметит девятую годовщину воссоединения с Россией.

Кроме того, в Симферополе и Севастополе посадят 70 саженцев. Аллею решили посвятить памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной, а также героям специальной военной операции. А днем в этих двух городах стартует праздничный автомотопробег.

Колонны встретятся на Сапун-Горе, откуда отправятся к горе Гасфорта.

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