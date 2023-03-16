Военкомат Ярославской области объяснил рассылку повесток уточнением данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Военный комиссариат Ярославской области сообщил, что рассылка повесток жителям региона является плановой работой, передает ТАСС.

"Повестки раздаются, это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета", – заявил собеседник информагентства.

Также стало известно, что повестки раздают студентам Новосибирского государственного технического университета. Об этом сообщает издание "Подъем".

В вузе объяснили, что обучающиеся обязаны явиться в военкомат для актуализации данных и продления отсрочки от службы в армии по необходимости.

Накануне правительство Воронежской области также сообщило, что повестки жителям региона выдают для уточнения их персональных данных. Аналогичное заявление поддержали в Пензенской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации.

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

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